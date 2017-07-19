Basilicata: otto milioni per il sistema socio-assistenziale della regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo, l'Avviso Pubblico 'Sostegno alle attivita' imprenditoriali di interesse socio-assistenziale', destinando una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 nell'ambito dell'Accordo per la Coesione. L'intervento e' finalizzato a sostenere la diffusione e il rafforzamento delle attivita' economiche a contenuto sociale, incentivando investimenti per l'avvio, l'ampliamento, la riqualificazione e l'adeguamento di strutture destinate ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alle fasce piu' fragili della popolazione.

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