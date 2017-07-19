Basilicata: otto milioni per il sistema socio-assistenziale della regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, cooperative, imprese sociali ed enti del Terzo Settore che operano o intendono operare in Basilicata nei servizi per anziani, persone con disabilita', minori, famiglie, dipendenze patologiche e servizi socio-educativi per l'infanzia.

L'iniziativa punta a rafforzare una rete territoriale di servizi sempre piu' necessaria per rispondere ai cambiamenti demografici e sociali che interessano anche la Basilicata, caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una crescente domanda di assistenza qualificata e di prossimita'. Tra gli interventi ammissibili figurano case di riposo, residenze socio-assistenziali, centri diurni per anziani e disabili, strutture 'Dopo di Noi', comunita' socio-riabilitative, servizi per minori e famiglie, residenze sanitarie assistenziali per disabili e strutture terapeutico-riabilitative dedicate alle dipendenze patologiche, comprese quelle legate al gioco d'azzardo.

com-Dca.

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