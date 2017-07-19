Basilicata: oltre 5 mln di fondi per le infrastrutture culturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il potenziamento delle infrastrutture culturali presenti sul territorio. E' stato pubblicato sul Bur l'avviso pubblico 'Programma Infrastrutture Culturali'. L'iniziativa mette a disposizione 5.163.000 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, con l'obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione, adeguamento e innovazione delle infrastrutture culturali della Basilicata, migliorandone accessibilita', qualita' dei servizi e capacita' di attrazione. 'Con questo intervento - dichiara l'Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunita' Francesco Cupparo - la Regione Basilicata intende rafforzare il ruolo delle infrastrutture culturali come fattore strategico per lo sviluppo dei territori. La cultura non e' soltanto conservazione della memoria e delle tradizioni, ma rappresenta una leva concreta di crescita economica, di coesione sociale e di valorizzazione dell'identita' delle nostre comunita'.

Investire nelle infrastrutture culturali significa creare spazi moderni, accessibili e innovativi, capaci di diventare luoghi di incontro, di produzione culturale e di attrazione per cittadini, giovani e visitatori'.

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