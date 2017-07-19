Basilicata: oltre 47 milioni per i Comuni lucani per rigenerazione urbana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Su proposta dell'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, la Giunta regionale della Basilicata, ha approvato le modalita' attuative della Linea di Azione Fscri -Ri-2995 'Piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani', finanziata con risorse Fsc 2021-2027 per complessivi 47.420.379,61 euro. L'avviso che sara' aperto nei primi giorni di settembre 2026 e che rimarra' aperto per 45 giorni, sara' rivolto ai Comuni lucani. Con questa misura la Regione Basilicata introduce un modello innovativo di programmazione urbana: progetti integrati costruiti con i territori attraverso una procedura negoziale. A disposizione oltre 47 milioni di euro per superare la logica degli interventi isolati e costruire strategie organiche di trasformazione urbana.

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