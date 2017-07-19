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            Basilicata: oltre 47 milioni per i Comuni lucani per rigenerazione urbana -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Elemento centrale della misura e' il Progetto integrato di Rigenerazione urbana, il Piru: uno strumento unitario che mette in relazione spazi, edifici e servizi, qualita' ambientale, inclusione sociale e sviluppo locale. L'obiettivo non e' quello di favorire la realizzazione di semplici opere ma stimolare una visione condivisa dei contesti urbani, costruita attorno a obiettivi comuni e capace di coordinare interventi diversi sul piano territoriale, funzionale e finanziario. In particolare le amministrazioni comunali o le Unioni di Comuni potranno candidare proposte per il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici, la riqualificazione di piazze, parchi, aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, spazi di aggregazione e contesti degradati. Ogni Piru potra' ricevere un contributo compreso tra 1 e 2,5 milioni di euro, fino al 100 per cento del costo ammissibile.

            com-Dca.

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