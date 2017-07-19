Basilicata: ok target Pnrr grandi apparecchiature sanitarie in ospedali lucani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Il provvedimento approvato consente di certificare formalmente il completamento di un intervento strategico per il sistema sanitario regionale, nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza', dichiara l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. Il programma iniziale prevedeva l'acquisizione di 47 apparecchiature; grazie alle economie registrate in fase di gara, gestite a livello nazionale tramite Consip, il numero totale delle tecnologie installate e' salito a 53.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-04-26 16:33:57 (0401)SAN,PA 5 NNNN