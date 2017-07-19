Basilicata: ok riparto definitivo Fsr 2025 di 1,265 mln per sanita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - La giunta regionale della Basilicata ha approvato il riparto definitivo FSR 2025 delle disponibilita' finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale. L'atto ufficiale traduce in cifre e stanziamenti sul territorio l'assegnazione definitiva delle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in Italia. A darne notizia, l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. Le risorse assegnate con il Fondo regionale 2025 toccano quota 1,265 milioni di euro, con un incremento del 2,9 per cento rispetto all'anno precedente. Di queste, la quota di Fondo Indistinto cresce di circa 13 milioni e raggiunge l'1,183 milioni.

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