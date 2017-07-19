Basilicata: ok riparto definitivo Fsr 2025 di 1,265 mln per sanita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Il riparto definitivo FSR 2025 - commenta l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - conferma la capacita' di tradurre le risorse in servizi reali per i cittadini, ponendo le basi per risultati che si prospettano ancora migliori nel 2026. La Regione Basilicata attraverso le Case di Comunita' e le Centrali Operative Territoriali e' impegnata a realizzare una sanita' territoriale di qualita', riducendo l'ospedalizzazione e migliorando la qualita' della vita attraverso una presa in carico globale'.

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(RADIOCOR) 17-05-26 14:21:29 (0332)SAN,PA 5 NNNN