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            Notizie Radiocor

            Basilicata: ok riparto definitivo Fsr 2025 di 1,265 mln per sanita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Il riparto definitivo FSR 2025 - commenta l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - conferma la capacita' di tradurre le risorse in servizi reali per i cittadini, ponendo le basi per risultati che si prospettano ancora migliori nel 2026. La Regione Basilicata attraverso le Case di Comunita' e le Centrali Operative Territoriali e' impegnata a realizzare una sanita' territoriale di qualita', riducendo l'ospedalizzazione e migliorando la qualita' della vita attraverso una presa in carico globale'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 17-05-26 14:21:29 (0332)SAN,PA 5 NNNN

              


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