Basilicata: ok al progetto Campus Innotec da 2,1 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo, la Giunta regionale ha approvato il progetto 'Campus Innotec Basilicata', candidato all'Avviso previsto dal Decreto Dipartimentale del ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1282/2025 e successivamente ammesso a finanziamento. L'investimento complessivo ammonta a 2,1 milioni di euro e punta alla realizzazione di un Campus diffuso, articolato in tre poli territoriali a Potenza, Matera e Melfi, dedicati alla formazione tecnico-professionale, alla ricerca applicata e all'innovazione. Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili attualmente inutilizzati o non pienamente efficienti, trasformandoli in spazi moderni e flessibili per la didattica, i laboratori, il coworking, la ricerca e l'incontro tra studenti, universita', ITS e sistema produttivo.

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