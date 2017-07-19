Basilicata: ok al progetto Campus Innotec da 2,1 milioni di euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'Con Campus Innotec - afferma l'assessore Francesco Cupparo - vogliamo realizzare un'infrastruttura territoriale moderna e diffusa, capace di mettere in rete Potenza, Matera e Melfi e di avvicinare sempre di piu' formazione, ricerca e sistema produttivo. Recuperiamo immobili esistenti, riduciamo il consumo di suolo e investiamo in spazi sicuri, sostenibili e tecnologicamente avanzati. E' un progetto che guarda ai giovani e alle loro opportunita' formative e occupazionali, ma anche alla capacita' della Basilicata di trattenere competenze, produrre innovazione e creare nuove sinergie tra scuola, ITS, universita' e imprese'.

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