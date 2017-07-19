Basilicata: nuovi strumenti a sostegno della zootecnia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'La zootecnia rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura lucana e contribuisce alla tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversita' e alla vitalita' delle aree rurali. Per questo continuiamo a mettere in campo strumenti dedicati agli allevatori che investono nella qualita' e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale'. Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commentando l'approvazione di nuovi avvisi destinati al comparto zootecnico nell'ambito del Programma Operativo Val d'Agri. Gli interventi riguardano il miglioramento qualitativo degli allevamenti e il sostegno alla transumanza, pratica che continua a rappresentare una delle espressioni piu' autentiche della civilta' rurale lucana.

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