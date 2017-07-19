Basilicata: nuovi strumenti a sostegno della zootecnia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'Accompagnare la crescita delle aziende zootecniche e sostenere tradizioni che contribuiscono alla cura del territorio - ha detto l'assessore - sono obiettivi complementari. Lavoriamo per rafforzare la competitivita' delle imprese, il benessere animale e la capacita' delle produzioni lucane di generare valore, consolidando allo stesso tempo attivita' che custodiscono identita', paesaggio e comunita''. 'Le iniziative avviate - ha concluso Cicala - rappresentano un ulteriore passo nel percorso di attenzione che la Regione Basilicata sta dedicando al comparto zootecnico, con l'obiettivo di estendere progressivamente le opportunita' e gli strumenti di sostegno all'intero territorio regionale'.

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