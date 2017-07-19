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            Basilicata: nuovi insediamenti Over 40 in agricoltura

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'L'agricoltura puo' rappresentare un'opportunita' di lavoro, crescita e realizzazione professionale in ogni fase della vita. Con questo bando abbiamo voluto rivolgere un'attenzione specifica a cittadini di eta' compresa fra 41 e 60 anni, che possiedono esperienza, competenze e volonta' di costruire un nuovo progetto imprenditoriale. Nessuno deve essere escluso dalla possibilita' di investire sul proprio futuro e su quello della Basilicata'. Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei provvedimenti di concessione ai beneficiari dell'intervento SRE02 'Insediamento nuovi agricoltori', finanziato nell'ambito del CSR Basilicata 2023-2027. La misura ha consentito il finanziamento di 126 nuove iniziative imprenditoriali per un importo complessivo di 4,7 mln.

            com-Dca.

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