Basilicata: nuovi insediamenti Over 40 in agricoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'Questa misura completa un percorso che la Regione Basilicata ha avviato con determinazione sul ricambio imprenditoriale in agricoltura.

Negli ultimi mesi abbiamo sostenuto l'insediamento di oltre 365 giovani agricoltori attraverso le misure dedicate agli Under 40. Oggi completiamo quel percorso con 126 nuovi insediamenti rivolti a coloro che hanno piu' di 41 anni, ampliando le opportunita' per chi sceglie di costruire il proprio futuro in agricoltura - aggiunge Cicala - Non tutti gli imprenditori agricoli iniziano il proprio percorso a vent'anni. Ci sono donne e uomini che, dopo esperienze professionali maturate in altri settori, decidono di investire nelle potenzialita' della terra, trasformando competenze, capacita' organizzative e conoscenze in nuove imprese agricole. Anche a loro abbiamo voluto offrire uno strumento concreto di sostegno'.

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(RADIOCOR) 06-06-26 14:15:50 (0304)FOOD,PA 5 NNNN