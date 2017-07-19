Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: nei calanchi in una palestra a cielo aperto -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Si tratta di un'iniziativa bella e intelligente - ha detto Latronico - capace di unire salute, ambiente e comunita'. Valorizzare uno dei paesaggi piu' iconici e suggestivi della Basilicata attraverso lo sport significa investire concretamente nella qualita' della vita dei cittadini'. Secondo l'assessore, la nascita di realta' come CalankiSport rappresenta un valore aggiunto per l'intero territorio regionale: 'Lo sport non e' solo competizione, ma uno straordinario strumento di crescita sociale. Promuovere l'attivita' fisica in contesti naturali come i nostri calanchi significa puntare su modelli di sviluppo piu' sostenibili e inclusivi, capaci di generare benessere psicofisico e, al contempo, attrattivita' per il territorio'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-01-26 14:24:12 (0332)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.