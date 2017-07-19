Basilicata: nei calanchi in una palestra a cielo aperto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Si tratta di un'iniziativa bella e intelligente - ha detto Latronico - capace di unire salute, ambiente e comunita'. Valorizzare uno dei paesaggi piu' iconici e suggestivi della Basilicata attraverso lo sport significa investire concretamente nella qualita' della vita dei cittadini'. Secondo l'assessore, la nascita di realta' come CalankiSport rappresenta un valore aggiunto per l'intero territorio regionale: 'Lo sport non e' solo competizione, ma uno straordinario strumento di crescita sociale. Promuovere l'attivita' fisica in contesti naturali come i nostri calanchi significa puntare su modelli di sviluppo piu' sostenibili e inclusivi, capaci di generare benessere psicofisico e, al contempo, attrattivita' per il territorio'.

