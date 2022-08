Basilicata: mobilita' elettrica, al via avviso pubblico per le imprese turistiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ago - La Giunta regionale di Basilicata ha stanziato un milione e cento mila euro per favorire la transizione ecologica, attraverso la mobilita' elettrica, delle micro, piccole e medie imprese del settore turistico della Basilicata. La convenzione per la gestione dell'Avviso Pubblico e' stata firmata questa mattina, alla presenza dell'assessore Cosimo Latronico, dal direttore generale all'ambiente, territorio ed energia, Roberto Tricomi e dall' amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale. La societa' in house della Regione Basilicata gestira' tutte le fasi dell'Avviso che prevede contributi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici strumentali all'attivita' svolta dalle imprese.

Sono destinatarie le realta' operanti nel settore del noleggio a breve e brevissimo termine (car sharing e noleggio a breve termine di auto e veicoli con pedalata assistita), dell'ospitalita' turistica, delle agenzie di viaggio e della ristorazione e nel settore del trasporto di passeggeri dell'ultimo miglio (Titolari di taxi e NCC).

Dca

(RADIOCOR) 04-08-22 11:50:48 (0278)PA 5 NNNN