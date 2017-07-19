Basilicata: misure per garantire diritti e servizi a studenti con disabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - L'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro Francesco Cupparo ha fatto il punto sulle misure messe in campo dalla Regione Basilicata per rafforzare i servizi di assistenza agli studenti con disabilita' e sostenere il diritto allo studio. Al centro dell'intervento, l'attuazione dell'articolo 72 della Legge regionale 16 dicembre 2025 n. 52, relativa all'assestamento del bilancio di previsione 2025-2027, che prevede uno stanziamento complessivo di 960 mila euro per l'anno 2025. 'Si tratta - ha sottolineato l'assessore - di un intervento concreto che mira a rafforzare l'inclusione scolastica e a sostenere le famiglie lucane, garantendo servizi fondamentali per gli studenti piu' fragili'. Nel dettaglio, 600mila euro sono destinati a Comuni e Province per assicurare l'assistenza specialistica agli alunni con disabilita' nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre 360 mila euro alimentano un fondo per il diritto allo studio finalizzato a ridurre o azzerare il costo del trasporto pubblico locale extraurbano per gli studenti lucani.

com-Dca.

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