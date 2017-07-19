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            Basilicata: misure per garantire diritti e servizi a studenti con disabilita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'L'obiettivo - ha evidenziato Cupparo - e' duplice: da un lato garantire la piena partecipazione alla vita scolastica degli studenti con disabilita', dall'altro alleggerire il peso economico sulle famiglie, soprattutto in un contesto territoriale complesso come quello lucano'. Cupparo ha ribadito come la Regione Basilicata sia impegnata a consolidare un sistema integrato di interventi, in linea con la normativa vigente e con le precedenti deliberazioni regionali, per garantire servizi qualificati attraverso personale specializzato e strumenti adeguati.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 12:03:49 (0203)SAN,PA 5 NNNN

              


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