Basilicata: Merra, nuovo governo e' svolta per le infrastrutture Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - 'Sono certa che il Ministro Salvini puntera' sul Mezzogiorno come mai prima, infatti, ha gia' dato la precedenza ad un'opera come il Ponte sullo Stretto che avvantaggera' tutto il meridione. L'asse con il Ministro Salvini costituisce una svolta decisiva per le questioni all'ordine del giorno'.

Cosi' l'Assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra, dopo l'incontro ieri a Roma con il Ministro Matteo Salvini. 'Abbiamo abbozzato un primo dossier sulle cose da fare, tra queste ferrovie dighe e strade che in Basilicata sono necessarie per creare le migliori condizioni di modernizzazione e rinnovamento - ha detto Merra - Abbiamo parlato degli interventi improcrastinabili tra i quali vanno sicuramente annoverati l'Alta velocita' Battipaglia-Potenza-Metaponto Taranto, sulla quale stiamo lavorando da tempo con tutti gli operatori coinvolti e ascoltando anche le proposte degli organismi del territorio, nonche' degli ulteriori investimenti ferroviari tra cui c'e' la Ferrandina Matera La Martella il cui appalto e' in corso, per un valore complessivo di circa 311 milioni di euro e che permettera' finalmente di collegare la citta' di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale'.

