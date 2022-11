Basilicata: Merra, nuovo governo e' svolta per le infrastrutture Regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - 'Abbiamo discusso dei decisivi investimenti per la viabilita' stradale, intercettando la disponibilita' ad approfondire ogni situazione', ha spiegato Merra. 'Tra questi, e non esaustivamente, abbiamo le principali arterie regionali come la Basentana per la quale sono in corso opere per 45 mln di euro per la ristrutturazione, altri cantieri, per ulteriori 42 mln di euro circa, che sono in fase di progettazione o di affidamento e il Collegamento mediano Murgia-Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci opera prioritaria su cui e' stata finanziata la progettazione cosi' come quella per la realizzazione del By Pass di Matera. Ancora, un'altra strada importante a miglioramento e velocizzazione dei percorsi regionali e' la Salerno-Potenza-Bari che colleghera' la Basentana alla SS 96 bis, in direzione Bari'.

