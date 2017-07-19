Basilicata: lavori per 32 milioni di euro sulla Basentana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Il programma di interventi non si esaurisce con questo cantiere. Anas ha infatti annunciato l'imminente avvio della Conferenza dei Servizi relativa a un ulteriore progetto previsto tra il km 70,800 e il km 76,400 della stessa arteria. L'intervento comprendera' anche la realizzazione di una nuova viabilita' di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l'abitato di Borgo Macchia. Per questa seconda opera e' previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l'avvio delle attivita' e' stimato prima dell'estate del 2027. Secondo il cronoprogramma, comunica Anas, la conclusione dei due interventi e' prevista entro il 2028. Le opere rientrano in un piu' ampio piano di investimenti destinato alla SS407 'Basentana' nel territorio di Ferrandina, che raggiunge complessivamente gli 81 milioni di euro, con oltre 62 milioni gia' finanziati.

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