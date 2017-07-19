Basilicata: introdotta quota di compartecipazione pari a 2,50 euro a ricetta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La giunta regionale della Basilicata ha introdotto una quota di compartecipazione pari a 2,50 euro a ricetta per la sola spesa farmaceutica convenzionata. Una misura che non tocchera' in alcun modo i cittadini piu' vulnerabili. Il provvedimento, infatti, esclude totalmente dal pagamento tutte le categorie esenti appartenenti alle fasce piu' deboli della comunita' lucana. L'intervento entrera' in vigore dal primo settembre 2026 per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici e delle farmacie. 'La quota minima di compartecipazione - dichiara l'assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico - e' concepita come misura di contenimento e razionalizzazione per contrastare gli sprechi e indirizzare la spesa verso comportamenti piu' appropriati e sostenibili'.

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