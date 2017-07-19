Basilicata: introdotta quota di compartecipazione pari a 2,50 euro a ricetta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'Lavoriamo per consolidare il principio dell'appropriatezza prescrittiva - ha aggiunto l'assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico - un obiettivo prioritario per offrire ai cittadini un servizio sanitario sempre migliore.

Si tratta di uno sforzo necessario, richiesto dal ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le Regioni che superano i tetti di spesa. La Basilicata e' tra le ultime Regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione che e' gia' realta' nella maggior parte del territorio nazionale. Era nostro preciso dovere intervenire per garantire l'equilibrio finanziario e difendere l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza'.

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(RADIOCOR) 30-08-26 13:05:36 (0219)SAN,PA 5 NNNN