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            Notizie Radiocor

            Basilicata: interventi a favore delle persone sorde o con ipoacusie -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Parallelamente, il programma investe sul potenziamento dei servizi di interpretariato, anche mediante strumenti digitali e soluzioni innovative, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza, rendendo piu' efficiente e immediata la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione. A questo si affiancano lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie dedicate alla comunicazione accessibile, che consentono alle persone sorde di muoversi con maggiore autonomia nella vita quotidiana, accedere alle informazioni e partecipare piu' attivamente alla vita sociale e lavorativa.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-04-26 15:08:49 (0371)SAN,PA 5 NNNN

              


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