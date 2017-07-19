Basilicata: inaugurata la 'Stazione di Posta - Centro Servizi di Potenza'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 mag - Inaugurata la 'Stazione di Posta - Centro Servizi di Potenza', nel quartiere Malvaccaro, realizzata nell'ambito del Progetto 'Stazioni di Posta' finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 'Con l'apertura di questo nuovo presidio viene concretamente rafforzata la rete dei servizi di prossimita' e di pubblica utilita', portando risposte integrate direttamente nei territori e accanto alle persone. Le Stazioni di Posta rappresentano un modello innovativo di welfare di comunita', capace di intercettare i bisogni e accompagnare chi vive condizioni di difficolta' e di marginalita' sociale'. Cosi' l'assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Basilicata Cosimo Latronico.

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