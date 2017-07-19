Basilicata: inaugurata la 'Stazione di Posta - Centro Servizi di Potenza' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 mag - Il Centro Servizi di Potenza si inserisce in una rete piu' ampia che coinvolge diversi comuni del territorio, con l'obiettivo di garantire accoglienza, orientamento e supporto personalizzato.

'Parliamo di luoghi aperti e accessibili - prosegue Latronico - in cui si costruiscono percorsi di inclusione e accompagnamento. Un punto di riferimento concreto per cittadini e famiglie'. L'Assessore sottolinea inoltre il valore della collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore: 'La sinergia tra enti locali e realta' sociali rappresenta un elemento decisivo per assicurare qualita', continuita' ed efficacia degli interventi. Un concetto di rete multilivello per costruire una comunita' piu' coesa e solidale'.

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