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            Basilicata: fondi per la riqualificazione della viabilita' Montagna Materana

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - La giunta regionale della Basilicata ha approvato l'ammissione a finanziamento dei primi interventi per la riqualificazione della rete viaria dell'Area Interna Montagna Materana, nell'ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, Priorita' 5 'Basilicata connessa'. Il provvedimento destina complessivamente 2.313.744 euro a cinque azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della funzionalita' della rete stradale al servizio dei territori interessati. 'Continua il percorso che la Regione ha avviato per rafforzare la rete viaria delle aree interne, mettendo al centro le esigenze espresse dai territori. La qualita' dei collegamenti rappresenta una condizione essenziale per garantire servizi, opportunita' e sviluppo alle comunita' locali. Con questo provvedimento proseguiamo nella fase operativa di un programma costruito insieme ai Comuni, premiando i progetti che hanno raggiunto il livello di maturita' necessario per essere finanziati'. Cosi' il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

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