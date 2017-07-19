Basilicata: fondi per la riqualificazione della viabilita' Montagna Materana -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - Le risorse sono cosi' ripartite tra i cinque interventi ammessi a finanziamento: Accettura, adeguamento funzionale e messa in sicurezza della SP 53 Accettura-Gallipoli-Ponte Balzano (3 lotto) per 1.010.000 euro; Cirigliano, miglioramento della SP 103 per 353.744 euro; Craco, messa in sicurezza della SP 113 (Craco Vecchia) per 300.000 euro; Gorgoglione, messa in sicurezza della strada comunale Chiaromontano per 325.000 euro; Stigliano, miglioramento della strada comunale di collegamento Stigliano-Saurina per 325.000 euro.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 01-08-26 17:12:01 (0349)PA,INF 5 NNNN