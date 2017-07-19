Basilicata: firmato primo accordo di programma su viabilita' delle aree interne
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - La Regione Basilicata ha sottoscritto il primo accordo di programma in materia di viabilita' delle aree interne lucane. L'intesa, formalizzata presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, riguarda Comuni del Medio Basento e consentira' di attivare interventi per 9,2 milioni di euro destinati al miglioramento della sicurezza, dell'accessibilita' e della resilienza della rete stradale secondaria, con ricadute dirette su un territorio di circa 30mila abitanti. L'accordo si inserisce nel quadro del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, Priorita' 5 'Basilicata connessa', che destina complessivamente 40 milioni di euro alla riqualificazione degli archi stradali a servizio delle aree interne.
com-Dca.
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