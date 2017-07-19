Basilicata: firmato accordo viabilita' per 5,5 mln nel Vulture

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - E' stato sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione dei primi quattro interventi sulla rete stradale dell'area interna Vulture, finanziati dalla Regione Basilicata con 5 milioni e 535 mila euro nell'ambito del Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027. L'intesa e' stata formalizzata oggi presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, dove erano presenti i sindaci dei Comuni interessati e il presidente della Provincia di Potenza. 'Con la firma dell'accordo - dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe - le somme stanziate entrano nella fase operativa. Non parliamo di un elenco indistinto di opere, ma di interventi selezionati attraverso il confronto con gli enti locali, l'istruttoria tecnica e i sopralluoghi sulle strade, procedure per le quali ringrazio il personale della Direzione Infrastrutture. Abbiamo scelto di partire dai collegamenti sui quali la manutenzione e la messa in sicurezza possano incidere maggiormente sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'accessibilita' dell'intera area'.

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