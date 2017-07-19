Basilicata: firmato accordo viabilita' per 5,5 mln nel Vulture -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 'Le aree interne - conclude Pepe - non chiedono interventi episodici ne' promesse da rinviare. Chiedono strade percorribili, collegamenti affidabili e tempi certi. La qualita' di una rete viaria si misura anche nella capacita' di tenere unite le comunita' piu' lontane dai grandi assi e di consentire a cittadini e imprese di muoversi senza pagare il prezzo dell'isolamento. Con questi 40 milioni costruiamo un programma regionale unitario, ma modellato sulle necessita' reali di ciascun territorio. L'accordo sottoscritto per il Vulture da' continuita' al programma di accordi formalizzati con le aree interne. Si tratta di un finanziamento importante che va a sommarsi ai fondi FSC di 41,5 milioni destinati alla Provincia di Potenza, 24 milioni per la Provincia di Matera e ai 45 milioni per le strade comunali. Ora gli enti beneficiari devono procedere verso la cantierizzazione, perche' le risorse producano risultati visibili e duraturi'.

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