Basilicata: finanziati altri 10 progetti per Minipia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Al via lo scorrimento della graduatoria dell'avviso pubblico 'Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (Minipia)', attraverso l'utilizzo di economie per un ammontare complessivo di 4,6 milioni di euro, derivanti da rinunce e/o conferme di irricevibilita'/inammissibilita' delle istanze candidate. Ne ha dato notizia l'assessore alle Attivita' Produttive, Francesco Cupparo, precisando che lo scorrimento consentira' il finanziamento di ulteriori 10 progetti imprenditoriali, che si aggiungono ai 50 gia' istruiti, permettendo cosi' di sostenere nuove iniziative risultate ammissibili ma inizialmente non rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso, pari a 21 milioni di euro, a fronte di investimenti complessivi superiori a 111 milioni di euro.
