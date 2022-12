Basilicata: Egrib, al via fondo progettazione interventi ambientali e Recovery

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disciplinare di erogazione dell'anticipazione a favore di EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) del Fondo rotativo per la progettazione di interventi nel settore delle risorse idriche. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. 'Tali risorse - spiega l'assessore all'Ambiente, del territorio e dell'energia, Cosimo Latronico - sono necessarie per la costituzione di progetti strategici da poter, all'occorrenza, candidare a finanziamento nell'ambito di diversi canali comunitari, nazionali e regionali. La progettazione, oggetto del finanziamento - sottolinea Latronico - consentira' l'immediata appaltabilita' delle opere successivamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dell'intervento'. Sono ammesse a finanziamento le spese di investimento per progettazione di interventi in servizi di ingegneria, spese per rilievi, accertamenti, validazione della progettazione.

Le priorita' strategiche nell'utilizzo rotativo delle risorse del Fondo da parte dell'EGRIB vengono individuate d'intesa con la Direzione Ambiente della Regione Basilicata a cui le proposte andranno inviate per l'ammissione a finanziamento.

