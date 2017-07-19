Basilicata: dalla Regione 800mila euro per garantire attivita' Lsu del 2026
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che autorizza la prosecuzione, per l'annualita' 2026, delle attivita' socialmente utili svolte dai lavoratori autofinanziati, confermando l'impegno della Regione a tutela dell'occupazione e del sostegno agli enti locali che si avvalgono del loro contributo. Il provvedimento interessa circa un centinaio di lavoratori impegnati presso Comuni ed enti utilizzatori del territorio regionale e prevede uno stanziamento complessivo di 800 mila euro, finanziato attraverso le risorse della scheda 4 MC 'Interventi di sostegno ai lavoratori socialmente utili' del Fondo di Produzione derivante dalla Legge 99/2009.
com-Dca.
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