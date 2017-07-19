Basilicata: dalla Regione 800mila euro per garantire attivita' Lsu del 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La delibera prevede forme differenziate di contribuzione a favore degli enti utilizzatori. In particolare, viene riconosciuto un contributo regionale pari al 75% dell'importo a carico degli enti per la prosecuzione delle attivita' socialmente utili nel corso del 2026. La percentuale sale al 90% per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, realta' spesso caratterizzate da maggiori difficolta' finanziarie e organizzative. 'L'approvazione di questa delibera - commenta l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo - rappresenta una risposta concreta a lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alle comunita' locali e agli enti pubblici. Con questo intervento confermiamo l'attenzione della Regione verso persone che, pur in una condizione lavorativa particolare, continuano a svolgere attivita' di grande utilita' sociale e amministrativa'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-06-26 10:53:45 (0180)PA 5 NNNN