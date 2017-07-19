Basilicata: dal Mase quasi 27 milioni per bonifiche Sin a Tito e Val Basento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha formalizzato l'assegnazione di 26.910.000,00 euro destinati agli interventi di bonifica nelle aree Sin (Siti di interesse nazionale) di Tito e della Val Basento. Le risorse, rivenienti dalle economie del Piano Sviluppo e Coesione (Psc) del ministero, sono state sbloccate a seguito dell'esito positivo della consultazione in Cabina di Regia Fsc. Per l'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, 'si tratta di uno stanziamento fondamentale che ci permette di dare continuita' e vigore alle operazioni di risanamento in due aree nevralgiche della nostra regione'.

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