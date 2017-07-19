Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: dal Mase quasi 27 milioni per bonifiche Sin a Tito e Val Basento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha formalizzato l'assegnazione di 26.910.000,00 euro destinati agli interventi di bonifica nelle aree Sin (Siti di interesse nazionale) di Tito e della Val Basento. Le risorse, rivenienti dalle economie del Piano Sviluppo e Coesione (Psc) del ministero, sono state sbloccate a seguito dell'esito positivo della consultazione in Cabina di Regia Fsc. Per l'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, 'si tratta di uno stanziamento fondamentale che ci permette di dare continuita' e vigore alle operazioni di risanamento in due aree nevralgiche della nostra regione'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 21-03-26 13:26:56 (0271)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.