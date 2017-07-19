Basilicata: dal Mase quasi 27 milioni per bonifiche Sin a Tito e Val Basento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - L'intervento si inserisce in una piu' ampia manovra di riprogrammazione nazionale che ha interessato complessivamente oltre 275 milioni di euro. In questo contesto, la Basilicata ottiene una quota rilevante per il settore delle bonifiche. 'Il via libera della Cabina di regia Fsc premia la capacita' della nostra Direzione generale che si e' dotata alcuni mesi fa di una specifica Struttura di missione di interloquire costantemente con il Mase. Siamo gia' pronti a procedere con gli adempimenti amministrativi richiesti per dare immediata attuazione agli interventi - spiega l'assessore regionale all'Ambiente - L'obiettivo e' chiaro: accelerare i cantieri della sostenibilita'. Questo e' un altro tassello della nostra transizione culturale. Bonificare Tito e la Val Basento significa non solo tutelare la salute dei cittadini, ma anche rendere queste aree nuovamente attrattive per investimenti industriali green ed ecosostenibili, in piena coerenza con la nostra strategia di sviluppo regionale.

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