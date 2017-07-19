Basilicata: da Regione integrazione per i progetti Asa e Saap

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La giunta regionale della Basilicata ha approvato l'integrazione delle platee ASA e SAAP di 10 giornate lavorative. L'intervento rientra nella Priorita' 6 'Occupazione' del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, nell'ambito dell'obiettivo specifico ESO4.1. 'Con questi provvedimenti, come da impegno preso con le organizzazioni sindacali - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Francesco Cupparo - proseguiamo un percorso che ha una forte valenza sociale, occupazionale e ambientale. Il nostro obiettivo e' migliorare concretamente le condizioni economiche e contrattuali di lavoratori, assicurando nello stesso tempo servizi indispensabili per la tutela e la valorizzazione del territorio. Non parliamo soltanto di lavoro - sottolinea Cupparo - ma di un modello di intervento che tiene insieme dignita' delle persone e cura della Basilicata. La valorizzazione del patrimonio forestale pubblico, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la manutenzione del verde e della viabilita' e la cura delle aree produttive rappresentano attivita' essenziali per la sicurezza, la vivibilita' e lo sviluppo delle nostre comunita''.

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