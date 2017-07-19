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            Notizie Radiocor

            Basilicata: da Regione integrazione per i progetti Asa e Saap -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'La strategia della Regione - conclude l'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro - e' quella di utilizzare pienamente le risorse disponibili, comprese quelle del Fondo sociale europeo Plus, per accompagnare le persone verso migliori condizioni di lavoro e di vita. Continueremo a lavorare con il Consorzio di Bonifica e con tutte le strutture coinvolte affinche' questi interventi possano rappresentare non soltanto una risposta occupazionale, ma anche un investimento stabile nella tutela e nella valorizzazione della Basilicata'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 30-08-26 11:42:48 (0167)PA 5 NNNN

              


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