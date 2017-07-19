Basilicata: Consiglio regionale approva riforma acque termali e minerali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato la riforma della disciplina in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. Il disegno di legge era stato proposto dalla Direzione Infrastrutture per aggiornare una normativa che negli anni aveva evidenziato criticita' applicative, introducendo un sistema chiaro per la determinazione dei contributi dovuti dai concessionari e rafforzando il ritorno economico per i territori, incrementando le royalties destinate ai Comuni interessati e al Parco naturale regionale del Vulture. La riforma modifica e integra la legge regionale che disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali, aggiornando il sistema contributivo applicato ai concessionari. La principale novita' riguarda il contributo dovuto per l'acqua emunta e non imbottigliata, compresa quella utilizzata a fini industriali. Il testo stabilisce che il contributo sia determinato applicando un'aliquota di 0,30 euro per metro cubo al 20 per cento del volume complessivo dell'acqua imbottigliata, introducendo un criterio forfettario fondato sulle risultanze dell'istruttoria tecnica.

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