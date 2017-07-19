Basilicata: Consiglio regionale approva riforma acque termali e minerali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'Dal 1996, a dimostrazione che la norma era farraginosa cosi' come i pregressi tentativi di modificarla, non era mai stato pagato alcun canone per l'acqua emunta e non imbottigliata. Ora si paghera' in una logica di equita'. Con l'approvazione del ddl portiamo a compimento un percorso avviato nei mesi scorsi, costruito attraverso un'approfondita attivita' tecnica e amministrativa che ha coinvolto la Direzione generale Infrastrutture, i suoi uffici e i suoi tecnici, ai quali rivolgo il mio ringraziamento. Abbiamo affrontato una materia complessa con l'obiettivo di superare criticita' applicative che si trascinavano da tempo, individuando una soluzione equilibrata, sostenibile e fondata su presupposti tecnici. Il confronto in Consiglio regionale ha ulteriormente arricchito il provvedimento, confermando come il dialogo istituzionale rappresenti un valore quando e' orientato a dare risposte ai territori'. E' il commento del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

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