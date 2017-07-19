Basilicata: consegnati 88 certificati del bando Agriturismo -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Parliamo di interventi - prosegue Cicala - che aiutano le aziende agricole a diversificare il reddito, migliorare la qualita' dell'accoglienza e creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto nelle aree interne. L'agriturismo rappresenta oggi uno strumento strategico anche per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico della Basilicata, costruendo un legame sempre piu' forte tra produzioni agricole, territorio e attrattivita' regionale'.
La misura si inserisce in un percorso piu' ampio di rafforzamento del comparto agricolo e del turismo rurale lucano, accompagnato anche dall'aggiornamento della normativa regionale dedicata al settore.
com-Dca.
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