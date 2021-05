Basilicata: confronto con Total per aggiornamento protocollo Tempa Rossa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - Un percorso di confronto tra Total e Regione Basilicata che prevede un calendario di incontri tematici da concludersi entro due mesi con un aggiornamento del protocollo di sito "Total-Concessione Gorgoglione", che risale al 2019, e' stato concordato oggi al termine di una riunione presieduta dall'assessore alle Attivita' Produttive Francesco Cupparo.

Al centro i punti del protocollo di intesa "per la trasparenza e la valorizzazione dell'occupazione e dello sviluppo per il sito di estrazione petrolifera Tempa Rossa" che registrano a distanza di tempo ancora varie problematiche in particolare in merito alle nuove assunzioni e al sistema di appalto e subappalto. L'assessore ha rinnovato alla Total la richiesta del "pieno rispetto" del protocollo di intesa riferito alla "clausola sociale" che prevede in caso di subentro in servizi appaltati dalla societa' petrolifera il mantenimento dei lavoratori occupati con l'impresa precedente e le informazioni sul quadro complessivo di nuove assunzioni secondo il cronoprogramma indicato da Total sino al raggiungimento dell'impegno nello sviluppo delle attivita' del Centro Olio complessivamente di 1.149 lavoratori.

