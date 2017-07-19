Basilicata: concorso assunzione tempo pieno e determinato studenti universitari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - La Regione Basilicata investe sul futuro dei suoi giovani e lo fa con un provvedimento concreto e d'avanguardia che trasforma le aule universitarie in un trampolino di lancio diretto verso il mondo del lavoro. E' stato pubblicato il bando di concorso pubblico che prevede l'assunzione a tempo pieno e determinato di 8 studenti universitari meritevoli dell'Ateneo lucano. I ragazzi selezionati entreranno in Regione con un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Alla scadenza dei tre anni il contratto potra' essere trasformato a tempo indeterminato. L'iniziativa, che attua le piu' recenti misure nazionali sul reclutamento di studenti meritevoli, si fonda su una convenzione strategica siglata tra l'Ente regionale e l'Unibas.

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