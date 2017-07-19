Basilicata: concorso assunzione tempo pieno e determinato studenti universitari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - 'Vogliamo trattenere le migliori energie in Basilicata, offrendo loro una prospettiva reale e stabile - sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi -. Questo provvedimento, nato da una stretta e proficua sinergia istituzionale con l'Universita' degli studi della Basilicata, dimostra la volonta' della Regione di essere motore attivo nel ricambio generazionale. Stiamo innestando - aggiuge Bardi - nuova linfa, competenze fresche e digitali nei settori chiave della nostra macchina amministrativa, dalla cybersecurity alla transizione energetica. E' la Regione che si fa spazio per i giovani, valorizzando il merito direttamente tra i banchi di scuola'.

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