Basilicata: compensazione e mitigazione ambientale, 9 mln per i Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - Promuovere la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualita' del paesaggio, in ambito urbano e rurale, per il mantenimento e il ripristino della naturalita', per il rafforzamento della biodiversita' e la riqualificazione delle aree urbane. E' lo scopo dell'avviso pubblico 'per la presentazione e selezione di progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata 2021', pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46/2022. La dotazione finanziaria complessiva del bando e' pari a 9 milioni di euro. Possono presentare l'istanza di finanziamento i Comuni, anche in forma associata, che intendono candidare interventi riguardanti aree pubbliche, ed esclusione dei Comuni di Potenza e Matera. Le istanze di candidatura vanno presentate dal 5 al 30 settembre.

