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            Basilicata: circa 2,7 mln a presidi ospedalieri distrettuali Lauria e Chiaromonte

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Prosegue il programma di riqualificazione del patrimonio sanitario regionale della Basilicata con due interventi mirati che riguardano i presidi ospedalieri distrettuali (POD) di Lauria e di Chiaromonte, per un investimento complessivo di quasi 2,7 milioni di euro. La giunta regionale ha approvato il progetto relativo al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria, che prevede un intervento integrato di rifacimento del tetto e l'adeguamento del terzo piano, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. L'intervento e' articolato in due fasi funzionali e coordinate ovvero il rifacimento completo della copertura che manterra' la destinazione sanitaria ma con una nuova distribuzione degli spazi e l'ammodernamento degli ambienti. Parallelamente, e' stato approvato il progetto per il POD di Chiaromonte, che prevede il rifacimento della copertura e il completamento del quinto piano, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

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