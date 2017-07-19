Basilicata: circa 2,7 mln a presidi ospedalieri distrettuali Lauria e Chiaromonte -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Entrambi gli interventi rientrano nella programmazione regionale finanziata con risorse gia' disponibili, derivanti dalla rimodulazione dei fondi dell'articolo 20 della legge 67/88 e sono finalizzati al rafforzamento della rete ospedaliera territoriale. 'Si tratta di interventi concreti che incidono sulla qualita' delle strutture e dei servizi - dichiara l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - con un'attenzione particolare ai presidi delle aree interne. Investire su Lauria e Chiaromonte significa rafforzare la sanita' di prossimita', migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e garantire ai cittadini spazi piu' sicuri, moderni e funzionali. Siamo perfettamente allineati in un percorso di ammodernamento delle infrastrutture sanitarie, con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali e valorizzare i presidi locali come punti di riferimento per le comunita''.

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(RADIOCOR) 12-04-26 11:49:49 (0195)SAN,PA 5 NNNN