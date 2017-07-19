Basilicata: Cicala, 40 milioni per le filiere lucane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Il nuovo modello di filiera previsto dal CSR 2023-2027 supera l'approccio del passato e punta su filiere pilota, costruite attorno a progetti condivisi tra imprese, enti di ricerca e partenariati territoriali, con innovazioni replicabili e misurabili nei risultati. Elemento centrale sara' il sostegno alle azioni pilota e al collaudo dell'innovazione, che consentira' di portare piu' rapidamente nei campi e nelle aziende i risultati della ricerca, accompagnandoli con investimenti mirati nella produzione e nella trasformazione. 'Non parliamo di innovazione astratta - ha spiegato Cicala - ma di soluzioni gia' sperimentate e pronte per entrare nei cicli produttivi. L'obiettivo e' aiutare le aziende lucane a migliorare qualita', identita' e riconoscibilita' delle proprie produzioni, rendendole piu' competitive sui mercati e piu' resilienti alle sfide climatiche ed economiche'.

