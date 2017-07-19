Basilicata: Cicala, 28,5 milioni di anticipi allo sviluppo rurale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Una buona notizia concreta per il comparto agricolo lucano: il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata ha autorizzato l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualita' di Organismo pagatore, a procedere con il pagamento degli anticipi relativi alle misure a superficie del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) della Basilicata 2023-2027. Parliamo dell'85 per cento dei premi spettanti, per un importo complessivo di oltre 28,5 milioni di euro'. E' quanto dichiara l'Assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala.

'L'anticipo dei pagamenti - prosegue Cicala - rappresenta un sostegno importante alla liquidita' delle aziende. Ricevere queste risorse con due o tre mesi di anticipo significa ridurre il ricorso al credito a breve termine, migliorare i rapporti con i fornitori e affrontare con maggiore stabilita' una fase dell'anno nella quale molti costi sono gia' stati sostenuti, mentre gli incassi delle produzioni non sono sempre ancora disponibili'.

com-Dca.

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